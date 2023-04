Die Frage lautet: „Sind Sie gegen die Aufstellung eines Bebauungsplans am Standort ,Am Münchfeldsee’ für den Bau eines Klinikums“? Diese Formulierung hat teilweise für Verwirrung gesorgt und eine Debatte ausgelöst. Die Stadtverwaltung lässt deshalb eine Erläuterung auf den Stimmzettel drucken: „Ja“ bedeutet: Ich bin gegen den Bau eines Klinikums am Standort „Am Münchfeldsee“. „Nein“ bedeutet: Ich bin für den Bau eines Klinikums am Standort „Am Münchfeldsee“.