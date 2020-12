Polizei sammelte Tiere ein

Was wurde eigentlich aus den entlaufenen Nackthalshühnern in Rastatt?

Tiergeschichten sind sehr beliebt. Im Sommer waren die tierischen Helden in Rastatt waren zwei Nackthalshühner. Sie wurden am frühen Morgen am Rand einer viel befahrenen Straße gefunden und von einem Polizisten in den heimischen Stall aufgenommen. Doch was wurde dann aus den beiden Hennen?