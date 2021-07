Wasserwärter in Rastatt-Ottersdorf mit Spülmobil im Einsatz

Trinkwasser und Wasserleitungen müssen regelmäßig geprüft werden. Dafür ist das Spülmobil der Stadtwerke in Rastatt-Ottersdorf im Einsatz.

Spülmobil. So prangt es in deutlich lesbaren Buchstaben auf dem weißen VW-Transporter. Auch wenn es vielleicht so klingen mag. Schmutziges Geschirr haben die Wasserwärter nicht auf dem Schirm, wenn sie mit ihre High-Tech-Vehikel auf Tour gehen.

Seit zwei Wochen schon befassen sich Christian Völkner und Dominic Bühler mit dem Innenleben des Ottersdorfer Wasserleitungsnetz. Eine Strecke von ungefähr 5,3 Kilometer misst es alleine was die Hauptleitung betrifft.

Was hier durchfließt und bei Öffnen der Hähne in Lebensmittelqualität in die Haushalte strömt, muss regelmäßig gecheckt werden. Hier darf sich nichts ablagern und Schäden im Rohrsystem sind ebenfalls tunlichst zu verhindern. Das ist Teil der Übung, wenn das Spülmobil im Einsatz ist.