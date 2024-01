Margrit Wagner-Körber hat von Beginn in der Stadtverwaltung Rastatt den Inklusionsprozess federführend gesteuert. Im Interview zieht sie Bilanz und blickt voraus.

Was wurde in den letzten zehn Jahren erreicht?

Margrit Wagner-Körber

Mit Freude können wir sagen: sehr viel! Gestartet sind wir mit großer Bürgerbeteiligung 2014 und haben 2016 den Aktionsplan Inklusion auf den Weg gebracht. Der ist inzwischen in der dritten Fortschreibung. Konkrete Umsetzungen? Jede Menge barrierefreie öffentliche Gebäude, Busse, Bushaltestellen, Parkplätze, Toiletten – aber auch Services, wie die Übersetzung in Gebärdensprache bei öffentlichen Veranstaltungen, ein barrierefreier Internetauftritt und Seiten in leichter Sprache. Nicht zu vergessen: Bei allen städtischen Planungen werden inzwischen Menschen mit Behinderung als Experten in eigener Sache eingebunden.