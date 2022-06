Fahrgastrechte

9-Euro-Ticket: Welche Rechte Fahrgäste bei Verspätungen und überfüllten Zügen haben

Die S-Bahn hat Verspätung, in der Regionalbahn ist wegen Überfüllung kein Zustieg mehr möglich: Dürfen Fahrgäste mit 9-Euro-Ticket in solchen Fällen in den ICE umsteigen? Die Bahn klärt auf.