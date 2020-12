Wegen steigender Corona-Zahlen gilt in ganz Baden-Württemberg ab diesem Samstag eine Ausgangsbeschränkung. Ausnahmen könnten etwa die Arbeit oder ein Arztbesuch sein, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart.

Tagsüber sind mehr Kontakte erlaubt als nachts. Nur über Weihnachten - vom 23. bis 27. Dezember - sei der Besuch von privaten und religiösen Veranstaltungen auch nachts erlaubt, sagte Kretschmann. Die Maßnahmen sollen vorerst für vier Wochen gelten.

Der Einzelhandel im Südwesten darf in der Vorweihnachtszeit tagsüber weiterhin öffnen. „Geschäfte vor Weihnachten zu schließen, ist schon eine sehr drastische Maßnahme“, sagte er. Sie machten da den Hauptumsatz. Die Regel gilt bis auf weiteres also nicht nur für Lebensmittel, sondern etwa auch für Mode-Geschäfte. Schulen, Kitas sowie auch Universitäten und Hochschulen sollen vorerst geöffnet bleiben.

Möglicherweise noch an diesem Wochenende beraten Bund und Länder noch einmal über ein gemeinsames Vorgehen. Kretschmann geht fest davon aus, dass es nach Weihnachten bis mindestens zum 10. Januar einen bundesweiten Lockdown im Kampf gegen das Coronavirus geben wird. Es gebe nach seiner Wahrnehmung einen Konsens unter den Länder-Regierungschefs, sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Stuttgart. „Davon kann man also ausgehen. Die Bevölkerung kann sich darauf einstellen.“

Der Ministerpräsident sprach angesichts steigender Corona-Zahlen von einer alarmierenden Lage. Die Hoffnung sei gewesen, die zweite Welle mit vergleichsweise milden Mitteln zu brechen, sagte er in Stuttgart. „Doch von dieser Hoffnung müssen wir uns nun verabschieden.“ Mit mehr als 4200 Neuinfektionen im Südwesten sei diese Zahl so hoch wie nie. „Man sieht also, dass da nochmal eine enorme Entwicklung stattgefunden hat.“ Die Zahl der Todesfälle sei „erschreckend hoch“. Vor allem über 80-Jährige erkrankten überdurchschnittlich häufig. „Wir müssen die Zahl der Neuinfektionen schnell und radikal runterdrücken“, sagte der Regierungschef.

Die Lage ist nicht unter Kontrolle. Innenminister Thomas Strobl

Innenminister Thomas Strobl betonte: „Die Lage ist nicht unter Kontrolle.“ Zwingend seien härtere Schritte nötig. Kretschmann sagte, die Gesellschaft könne es nicht hinnehmen, dass Hunderte Menschen sterben. „Mit dem Virus kann man leider nicht verhandeln und Kompromisse schließen“, sagte er.

Das Gesundheitsamt Karlsruhe schlägt derweil Alarm: Wenn die Fallzahlen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe weiter steigen, gerät die Nachverfolgung der Kontakte wieder außer Kontrolle. „Bis Mitte der Woche konnten wir die Kontakte der Infizierten noch am Tag der Meldung ermitteln“, sagt der stellvertretende Amtsleiter Ulrich Wagner im Gespräch mit den BNN.