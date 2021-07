Das Land Baden-Württemberg will den rund 1.100 Kommunen im Südwesten mit einem neuen Hilfspaket helfen, auch 2021 gut durch die Corona-Krise zu kommen.

Von den rund 1,2 Milliarden Euro an Krediten, die die grün-schwarze Koalition im Nachtrag zum Doppelhaushalt 2020/21 aufnehmen will, soll knapp die Hälfte den Kommunen zu Gute kommen. Darauf hat sich die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am Montagabend geeinigt. Im vergangenen Jahr haben Bund und Land die Kommunen im Südwesten mit 4,28 Milliarden Euro gestützt.

Volumen von 587 Millionen Euro