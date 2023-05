Highlight für Technik Museum

Besonderer Transport auf dem Rhein: Das U-Boot U17 ist auf dem Weg nach Speyer

Eine ungewöhnliche Fahrt eines U-Boots auf dem Rhein nähert sich ihrem Finale: Das 500 Tonnen schwere Schiff kommt am Mittwoch in Speyer an und wird am Sonntag ins Technik Museum rollen.