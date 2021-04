Blitzermarathon soll Raser ausbremsen

In Baden-Württemberg und anderen Bundesländern geht die Polizei seit Mittwochmorgen verstärkt gegen Raser vor. So teilt es das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Dabei setzt die Polizei 24 Stunden lang neben mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten sowie zivilen Video-Fahrzeugen auch Blitzanhänger - sogenannte Enforcement Trailer - ein.

Der Blitzermarathon wird auf europäischer Ebene koordiniert. Beteiligt sind etwa Thüringen, Bayern, Hessen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Auch jenseits der deutschen Grenzen in anderen Ländern Europas wird verstärkt geblitzt. Das Innenministerium in Stuttgart will am Donnerstag Ergebnisse bekannt geben.