Die Blow-ups lassen sich nicht vorhersagen. Man muss aber wissen, dass sie an älteren Autobahnabschnitten auftreten, die man an den aneinandergereihten Betonplatten mit quer verlaufenden Fugen erkennen kann. Zu hören sind sie an dem rhythmischen Geräusch beim Überfahren der Plattenkanten.

„Wichtig für Autofahrer ist, das sie an solchen Strecken die Warnschilder beachten und die Tempolimits einhalten“, erklärt eine Sprecherin des ADAC Nordbaden. „Man sollte ausreichend Abstand zum Vordermann lassen, um die Fahrbahn im Blick zu haben“. Auch den Verkehrsfunk lässt man besser an. Besonders achtsam sollten wegen der erhöhten Gefahr Motorradfahrer sein, am besten meiden sie die gefährdeten Strecken.