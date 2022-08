Recht auf Gleichbehandlung wiegt schwer

Bundesverfassungsgericht muss über staatliche Zuschüsse für AfD-Stiftung entscheiden

Mit dem Wiedereinzug in den Bundestag kann die AfD an der staatlichen Finanzierung der parteinahen Stiftungen teilnehmen. Noch verweigern die anderen Parteien die Zuschüsse. Die AfD hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angerufen.