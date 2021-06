Betriebsärzte impfen auch

Corona-Impfpriorisierung in Baden-Württemberg komplett aufgehoben

In Baden-Württemberg ist an diesem Montag die Priorisierung bei den Corona-Impfungen vollständig aufgehoben worden. Damit können sich nun alle Menschen unabhängig auch in den Impfzentren oder bei den Betriebsärzten impfen lassen.