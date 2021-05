Der erste große Ansturm auf Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze ist nach Pfingsten vorbei. Doch auch wer für kommende Wochenenden im Schwarzwald und am Bodensee buchen möchte, darf nicht zu lange warten.

Nach der monatelangen Pause hat so manches Tourismusgewerbe das Grüne Licht der Landesregierung genutzt und schon seit Pfingsten wieder geöffnet. Sorgt das nun für einen Ansturm auf die Hotels, Ferienwohnungen und auch Campingplätze im Schwarzwald und am Bodensee? Ganz so leicht lässt sich die Frage nicht beantworten.

Zunächst einmal sind die 7-Tages-Inzidenzen im Schwarzwald sehr unterschiedlich. Diese entscheiden, ob und wie geöffnet werden darf. Ist in einem Stadt- oder Landkreis dieser Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 gesunken, dürfen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze mitsamt Gastronomie öffnen. Auch der touristische Verkehr, etwa durch Reisebusse, ist dann erlaubt.

Nach diesem Öffnungsschritt 1 folgt in der Landesverordnung bei weiter sinkender Inzidenz nach 14 Tagen Öffnungsschritt 2 mit der Öffnung von Wellnessbereichen, Saunen und Schwimmbädern.