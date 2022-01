Stufensystem wieder in Kraft

Corona-Verordnung geändert: Baden-Württemberg lockert Regeln ab Freitag

Von diesem Freitag an gelten in Baden-Württemberg neue Corona-Regeln. Die Landesregierung setzt mit der neuen Verordnung ihr reguläres Stufensystem wieder in Kraft und lockert damit in vielen Lebensbereichen leicht ihre Maßnahmen.