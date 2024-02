59-jährige Autofahrerin mit zwei Promille in Calw-Heumaden unterwegs

Polizeibeamte haben am frühen Montagabend gegen 17.45 Uhr in der Christian-Barth-Straße in Calw-Heumaden eine 59-jährige Autofahrerin alkoholisiert hinter dem Steuer erwischt.

Frau mit rund zwei Promille unterwegs

Nach Angaben der Polizei fuhr die Frau ohne angelegten Sicherheitsgurt. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten dann einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Frau musste im Anschluss an die Kontrolle eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und der Führerschein wurde durch die Polizei einbehalten. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.