Was mit Ausgrabungsfunden passiert

Das Rastatter „Knochenarchiv“ ist für Archäologen eine wissenschaftliche Schatztruhe

Weit über 100 Spätmittelalter-Skelette sind kürzlich in Karlsruhe-Durlach gefunden worden. Auch die wandern ins Fundarchiv des Landesamts für Denkmalschutz in Rastatt, in dem tausende Kartons mit Knochen lagern. Für Wissenschaftler eine archäologische Schatztruhe. Wir haben einen Blick hineingeworfen.