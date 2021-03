In Baumaterialien ist Asbest mehr oder weniger fest gebunden. Solange das so bleibt, geht von den Fasern keine Gefahr aus. Werden diese Stoffe allerdings beschädigt oder bearbeitet – wird also beispielsweise ein Loch in eine asbesthaltige Wand gebohrt – löst sich die Bindung und die feinen Fasern verteilen sich in der Luft. „Sobald sie freigesetzt sind, kann man sie natürlich auch einatmen“, sagt Materialforscher Dehn. Weil die Fasern so leicht sind, halten sie sich für lange Zeit in der Luft und sinken nur sehr langsam zu Boden. Der Hautkontakt ist hingegen unbedenklich.