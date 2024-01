640 PS unter der Motorhaube und in 3,2 Sekunden von 0 auf 100. Der Lamborghini Huracán Evo Spyder ist verdammt schnell und verdammt teuer. Je nach Ausstattung ab 246.000 Euro.

Genau so ein Lamborghini wurde in der Nacht auf Mittwoch in Bad Säckingen gestohlen. Der Luxus-Wagen stand in der Garage eines Einfamilienhauses.

Laut Polizei sind mehrere Unbekannte gewaltsam in das Haus eingestiegen. Sie nahmen nicht nur Handtaschen, Geldbeutel und Bargeld mit, sondern auch den Autoschlüssel des Sportwagens.

Die Polizei vermutet, dass die Diebe den giftgrünen Lamborghini Huracán Evo Spyder (Baujahr 2020) aus der Garage geschoben und auf der Straße gestartet haben.

Gegen 2 Uhr haben Zeugen laut Polizei Motorgeräusche gehört. „Möglicherweise wurde der Sportwagen im näheren oder auch weiteren Umfeld verladen“, heißt es in einer Meldung der Polizei. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Polizei sucht nach giftgrünem Lamborghini

Wem ist der auffällige Sportwagen aufgefallen oder wem wurde ein solches Fahrzeug zum Verkauf angeboten?

Hinweise an die Polizei unter: 07761 934-500.