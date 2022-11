Spektakuläre Gewitter

Faszination Blitze: Schön, rätselhaft und gefährlich

491.000 Erdblitze wurden im vergangenen Jahr in Deutschland registriert, es waren 23 Prozent mehr als im Jahr 2020. Zwar werden Menschen selten von Blitzen getroffen, doch der Sachschaden durch die Naturgewalt ist hoch: Die Versicherungen haben 2021 rund 200 Millionen Euro an Betroffene ausgezahlt. Die explosiven Entladungen aus Gewitterwolken haben Menschen immer fasziniert, oft auch geängstigt. In der griechischen Mythologie nutzte der mächtigste aller Götter, Zeus, die Blitze als eine verheerende Waffe. Die Wissenschaft weiß zwar grundsätzlich, wie sie entstehen, doch die Frage, wie in einer kurzen Zeit so viel Energie fließen kann, ist nicht vollständig geklärt. Denn man kann Blitze in Laboren nur eingeschränkt erzeugen. Und es ist gefährlich, zu Forschungszwecken in Gewitterwolken hineinzufliegen.