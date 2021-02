Die Verteilung der Sitze im baden-württembergischen Landtag erfolgt in einer Mischung aus Persönlichkeits- und Verhältniswahl in einem mehrstufigen Verfahren. Die Stimme des Wählers wird dabei zweimal gewertet.

Nach der Wahl werden die Stimmen zusammengezählt, die alle Bewerberinnen und Bewerber einer Partei in ihren Wahlkreisen erhalten haben. Die Anzahl der Stimmen wird dann in Prozentanteile der Gesamtstimmen umgerechnet. Die 120 Sitze des Landtags werden nun unter den Parteien verteilt, die landesweit mehr als fünf Prozent der gültigen Stimmen erreicht haben (Fünf-Prozent-Hürde).

Die einer Partei jeweils zustehenden Sitze werden dann auf die vier Regierungsbezirke des Landes (Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Tübingen) im Verhältnis zu den von der Partei dort erreichten Stimmzahlen verteilt, um eine regionale Ausgewogenheit für das gesamte Bundesland zu gewährleisten. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen in den 70 Wahlkreisen sind direkt gewählt, sie ziehen also als Abgeordnete in den Landtag ein. So werden die 70 Direktmandate (Erstmandate) vergeben.

Die danach noch freien Sitze sind die Zweitmandate. Sie gehen an die Bewerber der jeweiligen Parteien, die kein Direktmandat erworben haben, und zwar in der Reihenfolge des prozentualen Anteils der Stimmen, die die Bewerber in ihren Wahlkreisen bekommen haben.