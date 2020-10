Geisterfahrer schwebt nach Unfall in Stuttgart in Lebensgefahr

Ein 58-jähriger Geisterfahrer hat sich beim Zusammenstoß mit einem anderen Wagen in Stuttgart lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin, die ihm entgegenkam, wurde dabei schwer verletzt, so die Polizei am Freitag.

aus noch ungeklärten Gründen fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Bundesstraße 10 in die falsche Richtung. Laut Sprecher gefährdete er dabei in der Nacht zum Freitag noch mehrere andere Fahrer, die ihm jedoch ausweichen konnten.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Wagen der 20-Jährigen kamen beide Verletzten in ein Krankenhaus. Die Straße wurde in der Nacht vorübergehend voll gesperrt.