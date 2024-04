Haslach: Polizei fasst fahruntüchtigen Fahrer eines weißen Kombis

Der Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Auto gefahren. Die Polizei sucht nach Hinweisen und Zeugen

Nach der Autofahrt eines Mannes haben die Beamten des Polizeireviers Haslach nach Personen gesucht, die eventuell gefährdet wurden oder weiter Hinweise geben können.

Fahrer missbrauchte Betäubungsmittel

Angehörige haben am Donnerstagnachmittag gemeldet, dass der Gesuchte sich in einem psychischen Ausnahmezustand und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Fahrzeug entfernt hatte. Die Polizei schickte in der Folge mehrere Streifenbesatzungen, die Polizeihundeführerstaffel und ein Polizeihubschrauber auf die Suche nach dem Fahrer des weißen Autos.

Seine Fahrt führte zwischen 15 Uhr und 17.30 Uhr ersten Erkenntnissen zufolge über Haslach, Fischerbach, Hausach (Frohnau), Gutach (B33) nach Hornberg, wo die Beamten den Mann dann festnehmen und in eine medizinische Betreuung übergeben konnten.