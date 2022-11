Juristischer Hintergrund: Das Bundesverfassungsgericht kippte 2018 die bisherige Grundsteuer-Ermittlung auf Grundlage der sogenannten Einheitswerte. Denn die stammten in Westdeutschland aus dem Jahr 1962, in Ostdeutschland wurden sie 1935 festgelegt.

Die neue Steuer: Erst am 1. Januar 2025 tritt die neue Grundsteuer in Kraft, dennoch müssen Immobilienbesitzer bald ihre Daten ans Finanzamt melden. Über die genaue Höhe der Steuer entscheiden die Gemeinden – sie legen den „Hebesatz“ fest.

Meldefrist: Ursprünglich galt der 31. Oktober 2022, dann gewährten die Länder eine Verlängerung bis 31. Januar 2023 für die „Feststellungserklärung“ der Immobilienbesitzer ans Finanzamt.

Sonderfall Äcker und Wiesen: Erst Anfang Januar 2023 werden die Finanzämter die Eigentümer von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken anschreiben. Auch hier gilt die Meldefrist am 31. Januar 2023 – doch das Finanzministerium in Stuttgart verspricht: Wer erst am 31. März 2023 abgibt, wird nicht angemahnt.

Milliarden-Einnahmen: Bundesweit nehmen die Kommunen rund 15 Milliarden Euro aus Grundsteuern ein. In Baden-Württemberg sind es 1,8 Milliarden Euro. Insgesamt soll künftig nicht mehr Geld in die öffentlichen Kassen fließen, so lautet die Absichtserklärung – doch Einfamilienhaus-Besitzer müssen mit höheren Kosten rechnen.