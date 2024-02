Einsatzlage an Karlsruher Schule wegen vermeintlich bewaffneter Person

Eine 18-Jährige hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz an einer Karlsruher Schule in der Adlerstraße, wegen einer Spielzeugpistole ausgelöst.

Die Polizei ist am Donnerstagmorgen mit mehreren Einsatzkräften an einer Schule in der Adlerstraße in Karlsruhe vor Ort gewesen. Wie die Polizei mitteilte, gab es einen Hinweis auf eine verdächtige Person mit einer Pistole.

Bei der Waffe handelte es sich um ein Spielzeug

Gegen 9.30 Uhr waren die Einsatzkräfte bei der Schule. Die verdächtige 18-jährige Frau ist inzwischen identifiziert und konnte aufgrund der Täterbeschreibung am Hauptbahnhof Karlsruhe von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen werden. Bei ihr wurde eine Spielzeugpistole aufgefunden.