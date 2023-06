Kippenheim: Fahrradfahrer stürzt mit über 3 Promille

Ein betrunkener 55-Jähriger ist am Montag mit seinem Fahrrad gestürzt. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Am Montagabend ist ein 55-jähriger Mountainbike-Fahrer alkoholisiert auf dem östlichen Rad-/Wirtschaftsweg an der B3 von Lahr in Richtung Kippenheim zu Fall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, erhielt er gegen 18 Uhr von zwei anderen Fahrradfahrern erste Hilfe und die Rettungskräfte wurden alarmiert. Der Mountainbike-Fahrer zog sich nur leichte Verletzungen zu. Laut eigener Aussage des 55-Jährigen sei es zu dem Unfall ohne fremde Einwirkungen gekommen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Zusätzlich wurde im örtlichen Klinikum eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.