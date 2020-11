Kliniken in der Region schlagen Alarm: Genügend Betten und Beatmungsgeräte, aber bald schon zu wenige Pflegekräfte?

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten steigt stark an - und damit auch die Zahl der an Covid-19 Erkrankten, die auf den Intensivstationen der Krankenhäuser behandelt werden müssen. Binnen zwei Wochen hat sich ihre Zahl fast verdreifacht. Die Kliniken schlagen Alarm. Bald schon könnte es an Kapazitäten beim Pflegepersonal mangeln, um alle Patienten aufnehmen zu können. Dann drohen Verhältnisse wie im Frühjahr in Italien.

Es gibt sie noch, die weißen Flecken auf einer sich zunehmend tief- und dunkelblau färbenden Landkarte. Der Enzkreis und der Landkreis Rastatt gehören dazu. Auf „null Prozent“ beläuft sich nach dem aktuellen Intensivregister des Robert-Koch-Instituts (RKI) der Anteil der mit dem Coronavirus infizierten Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten in beiden Landkreisen.

Doch das Bild trügt. Sie profitieren nur davon, dass die Covid-19-Intensivpatienten in den Städten behandelt werden - in Pforzheim und Baden-Baden. Und die sind auf der RKI-Kartei dunkelblau eingefärbt.

Mehr infizierte Pflegekräfte in Bühl?

Die Lage spitzt sich zu. Das zeigt ein Blick auf die geriatrische Abteilung des Klinikums Mittelbaden in Bühl. Nach dem Bericht eines Insiders haben sich nicht nur sieben Pflegekräfte und sieben Patienten mit dem Coronavirus infiziert, wie die Klinik in der vergangenen Woche mitteilte, sondern „mindestens 15“ Pflegekräfte, darunter mehrere mit Symptomen. Zudem seien entgegen der Darstellung des Klinikums weder Mitpatienten noch Mitarbeiter sofort auf das Virus getestet worden.

Noch heißt es in den deutschen Krankenhäusern, man habe die Lage im Griff. Obwohl sich die Zahl der mit Covid-19 infizierten Patienten, die auf den Intensivstationen behandelt und unter anderem künstlich beatmet werden müssen, innerhalb von zwei Wochen von 851 Patienten auf 2.243 Schwerkranke fast verdreifacht hat, herrscht an freien Betten in den Intensivstationen kein Mangel.

In Baden-Württemberg sind nach dem „Intensivregister“ des Robert-Koch-Instituts 26,5 Prozent der Intensivbetten nicht belegt, der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten beläuft sich im Südwesten auf gerade einmal acht Prozent.

Freie Betten in Karlsruhe und Pforzheim

Im Städtischen Klinikum Karlsruhe liegen derzeit acht Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, sieben von ihnen müssen künstlich beatmet werden, zudem gibt es einen Verdachtsfall, der intensivmedizinisch behandelt werden muss.

Das Helios Klinikum Pforzheim, meldet vier freie Intensivbetten und sieht sich für einen möglichen Anstieg gerüstet. Man könne „innerhalb weniger Tage reagieren und die Elektivbehandlungen zurückfahren“, sagt Silke Bentner.

Wir haben nicht eine müde Maus mehr beim Personal. Uwe Janssens, Präsident der Intensivmediziner

Dennoch blicken die Krankenhäuser besorgt in die Zukunft. Denn das Infektionsgeschehen verläuft äußerst dynamisch, die Zahl der Menschen, die schwer erkranken und intensivmedizinisch behandelt werden müssen, steigt stark an.

„In zwei bis drei Wochen werden wir die Höchstzahl der Intensivpatienten aus dem April übertreffen – und das können wir gar nicht mehr verhindern“, schlägt der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, Alarm. Daran ändere auch der ab diesem Montag geltende Teil-Lockdown mit seinen zahlreichen Einschränkungen und Schließungen nichts „Wer bei uns in drei Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist heute schon infiziert.“

Knapp 8.000 freie Intensivbetten

Am 19. April mussten 2.933 Frauen und Männer, die an der vom Coronavirus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 litten, in den Intensivstationen der deutschen Krankenhäuser behandelt werden. Auf dem Höhepunkt der ersten Welle waren nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) noch rund 3.400 Intensivbetten frei. Derzeit sind noch knapp 8.000 Betten frei.

Zahl der infizierten Pflegekräfte steigt

Doch das eigentliche Problem sind nicht die Betten und auch nicht die zur Verfügung stehenden Beatmungsgeräte und die Schutzbekleidung – sondern das fehlende Personal. „Wir haben mehr Betten und mehr Beatmungsgeräte als zu Beginn der Pandemie. Aber wir haben nicht eine müde Maus mehr beim Personal“, klagt Divi-Präsident Uwe Janssens.

Für einen Patienten, der künstlich beatmet werden muss, werden fünf Pflegekräfte benötigt, die für die Tätigkeit auf der Intensivstation und den Umgang mit Beatmungsgeräten eine entsprechende Ausbildung benötigen. Zudem steigt derzeit auch unter den Pflegekräften die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten stark an. Sowohl die positiv Getesteten als auch deren Kontaktperson müssen sofort in Quarantäne, fehlen daher auf ihren Stationen in den Kliniken.

Kliniken schulen zusätzliches Pflegepersonal

Nach den Worten von Gerald Gaß von der Krankenhausgesellschaft seien viele Kliniken dabei, Pflegepersonal aus anderen Abteilungen zu schulen, um sie auf den Intensivstationen einsetzen zu können. „Das ist natürlich nicht optimal, aber in einer solchen Ausnahmesituation zu rechtfertigen.“

So hat das Ortenau Klinikum in Offenburg bereits im März und April damit begonnen, zusätzliches Personal für den Einsatz im Intensivbereich zu schulen. „In nur wenigen Tagen können wir, bei erneut drastischer Einschränkung nicht dringlicher Operationen und elektiver Eingriffe sowie Umsetzen von Teilen des Personals, die Zahl der Beatmungsplätze sukzessive auf bis zu 120 steigern“, sagt Klinik-Sprecher Christian Eggersglüß den BNN.

Auch das Siloah St. Trudpert Klinikum in Pforzheim hat nach Angaben von Krankenhausdirektor Ulrich Schulze bereits im Frühjahr zusätzliches Pflegepersonal „intensiv vorbereitet und geschult“.

Der Berliner Virologe Christian Drosten schlägt daher mit Blick auf die Entwicklung bei den Intensivpatienten Alarm. Bald schon könne es in deutschen Kliniken zu ähnlichen Zuständen wie im Frühjahr beispielsweise in Norditalien kommen könnte.

Wenn es mehr Menschen gebe, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, die Kapazitäten dafür jedoch nicht ausreichten, „kämen wir in eine Situation der Triage, in der ausgewählt werden müsste, wer behandelt wird“, so Drosten. Um das zu verhindern, habe die Bundesregierung die jetzigen Maßnahmen beschlossen.