Kranke Krankenhäuser: Wie die Kliniken in Baden-Württemberg gegen die Verluste durch Corona kämpfen

Um die Kliniken zu entlasten, soll ungeachtet des Anstiegs an Infektionen die Zahl der für Corona-Fälle freigehaltenen Intensivbetten in Baden-Württemberg um etwa zwei Drittel gesenkt werden. Eine willkommene Nachricht für viele Krankenhäuser, die dennoch mit großen finanziellen Problemen kämpfen.

Es ist womöglich vorbei mit der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl aller neuen Corona-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, hat sich in Baden-Württemberg seit Mitte August etwa verdreifacht. Aktuell sind nach RKI-Angaben 47.883 Menschen im Südwesten infiziert, 293 mehr als am Mittwoch. Die Landesregierung in Stuttgart ist besorgt. Dennoch will sie zügig das Kontingent der für Covid-19-Patienten freigehaltenen Intensivbetten in den Krankenhäusern um zwei Drittel senken. Ein Widerspruch?

Kosten der Kliniken in der Corona-Pandemie stark gestiegen

Eher eine Kurskorrektur in Not. Mit dem Beginn der Pandemie hat sich die ohnehin schwierige finanzielle Lage vieler medizinischer Einrichtungen im Land noch weiter verschärft. Insbesondere in den Spezial- und Uni-Kliniken sowie den sogenannten Krankenhäusern der Maximalversorgung brachen seit März die Erlöse weg. Der Grund dafür war, dass die stationären Patienten ausblieben und die planbaren sowie nicht dringlichen Operationen verschoben wurden. Andererseits stiegen dramatisch die Kosten der Kliniken.

Die Anschaffung der Schutzaustattung, die Einrichtung von Corona-Aufnahmebereichen und Extra-Beatmungsplätzen, die vermehrten Tests und die Einstellung des zusätzlichen Sicherheitspersonals kosteten viel Geld. Zudem wurden Krankenhäuser im Mai verpflichtet, 35 Prozent ihrer Intensivbetten für Covid-19-Fälle freizuhalten. Um eine bessere Versorgung der Patienten zu ermöglichen und den Kliniken zu helfen, senkte die baden-württembergische Landesregierung vor einer Woche diese Quote auf zehn Prozent.