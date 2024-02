Lastwagen kommt von Fahrbahn ab: Stau auf A8 bei Leonberg

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochmorgen auf der Autobahn 8 bei Leonberg von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt.

Ein Lastwagen ist am Mittwochmorgen auf der Autobahn 8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge habe sich der Berufsverkehr in Richtung München zeitweise auf mehrere Kilometer bis zur Anschlussstelle Heimsheim gestaut, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Die genaue Unfallursache ist bislang noch unklar

Der Lastwagen sei aus zunächst unbekannter Ursache in den Grünstreifen gefahren und gegen die rechte Leitplanke geprallt. Das Fahrzeug rollte dann weiter und kam noch mehrmals von der Fahrbahn ab, bevor der Lastwagen bei der Ausfahrt Leonberg-West schließlich zum Stehen kam.

Der Fahrer des mit Metallteilen beladenen Sattelzugs kam laut der Sprecherin ins Krankenhaus. Wie schwer er verletzt wurde, war zunächst unklar.

Die Bergung des Lastwagens dauerte am Morgen an. Auf der Fahrbahn lag den Angaben zufolge nach dem Unfall ein Trümmerfeld.