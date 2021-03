Mehraufwand durch Corona-Tests: Ärzte und Apotheker in Karlsruhe sind dennoch hoch motiviert

Als im Urlaub sein Handy zu klingeln begann, wusste Peter Geßner, dass ihm eine anstrengende Woche bevorsteht. Offenbar wollten einige Interessierte nicht abwarten, bis die Praxis wieder öffnet und fragten bei dem Hausarzt aus Karlsruhe-Neureut direkt an, ob und wann er bei ihnen einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen könnte.

„Wir starten am kommenden Montag. Das wird eine große Herausforderung sein“, sagt der Mediziner am Telefon und klingt dabei erfreut. Seit diesem Montag kann sich in Deutschland jedermann mindestens einmal pro Woche auf Sars-CoV-2 testen lassen.

Der 15-Minuten-Antigen-Schnelltest per Abstrich in Nase oder Rachen wird durch medizinisches Fachpersonal oder entsprechend geschulte Personen vorgenommen. Diese Erweiterung der nationalen Teststrategie kommt in einer Phase, in der die Inzidenzzahlen erneut steigen und die Corona-Mutanten die Ursprungsvariante des Virus schnell verdrängen.