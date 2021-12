Landeselternbeirat warnt

Modellversuch statt Corona-„Impfrallye“: Kretschmann bremst Idee der Grünen für Kinder-Impfaktion aus

Die Grünen in Baden-Württemberg wollten eine große Corona-„Impfrallye“ an Schulen veranstalten. Ministerpräsident Kretschmann hat sie aber ausgebremst. Nun soll es einen Modellversuch geben - an nur 13 Schulen.