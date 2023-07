Nach Unfallflucht in Steinach: Polizei sucht Zeugen

Ein Lkw-Fahrer hat am Montag beim Abbiegen ein parkendes Auto gestreift und einen Schaden von 2.000 Euro hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Montagvormittag ist ein geparktes Auto in Steinach durch einen Unbekannten beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilte, entstand der Unfall in der Kinzigstraße auf Höhe der Abzweigung zur Hauptstraße. Aufgrund einer Baustellenbeschilderung in diesem Bereich müssen größere Fahrzeuge zurzeit beim Abbiegen besonders achtsam sein.

Bei dem Unfall dürfte nach Angaben der Polizei ein Lkw, welcher aus Richtung der Hauptstraße kam, beim Linksabbiegen ein geparktes Auto am rechten Fahrbahnrand gestreift haben. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zeugen gesucht

Zeugen oder mögliche Beteiligte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 78 32) 97 59 20 zu melden.