Bedroht, gepeinigt, verletzt: Für viele Frauen ist der Unterschlupf in einem Frauenhaus der letzte Ausweg, um einem Martyrium zu entkommen. Doch die Plätze in solchen Schutzhäusern sind rar.

Die Empfehlung ist fast 15 Jahre alt: Um verfolgten und von Gewalt bedrohten Frauen einen sicheren Unterschlupf zu bieten, sollte auf 7.500 Einwohner ein Platz in einer besonders geschützten Unterkunft für Frauen kommen. So hat es eine Expertengruppe des Europarates in einem Plan festgehalten, der Gewalt gegen Frauen bekämpfen sollte.

Tatsächlich sieht die Realität allerdings ganz anders aus. Eine gemeinsame Kooperation von Correctiv.Lokal und BNN zeigt: Das Angebot von Frauenhäusern liegt in fast allen Bundesländern unter diesem Ziel.

Baden-Württemberg beispielsweise müsste demnach fast 1.500 Plätze in Frauenhäusern zur Verfügung stellen. Es sind jedoch nur etwas mehr als 800. Damit liegt das Land im bundesweiten Vergleich nur im Mittelfeld.