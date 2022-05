Die psychologische Psychotherapeutin Julia Michel aus Berlin arbeitet mit älteren Menschen. Sei hat ein paar Tipps, wie ein Umgang mit der Kriegsangst aussehen kann.

Akzeptanz: Unangenehme Gefühle wie Angst und auch die damit verbundene körperliche Reaktion sind normal. Es ist logisch, dass die Kriegsbilder Angst auslösen – ob wir nun älter oder jünger sind.

Selbstvertrauen: Es hilft, sich darauf zu besinnen, was man alles schon bewältigt hat. Gerade ältere Menschen haben schwierige Situationen erlebt und sind kompetent darin, mit Belastungen umgehen.

Rationalität: Fragen Sie sich, was die Situation in der Ukraine für Sie selbst bedeutet. Ist es gerade wirklich so gefährlich, wie mir das Gefühl suggeriert?

Austausch: Das Gespräch mit Gleichgesinnten, aber vielleicht auch mit anders gestrickten Menschen, die weniger Ängste haben, hilft. So bekommt man eine Idee davon, wie man die Lage noch sehen könnte.

Regelmäßige Sozialkontakte: Ob am Telefon, per Brief oder auch im persönlichen Treffen. Stehen solche Kontakte nicht zur Verfügung, kann man auch psychosoziale Angebote in Anspruch nehmen.

Feste Abläufe: Ein geregelter Alltag mit Ritualen und festen Strukturen hilft auch. Diese streicheln unsere Psyche und halten uns im Gleichgewicht.