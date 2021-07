Bis zu 200 Kilometer

Polizei im Südwesten testet zwei Elektromotorräder in den kommenden Jahren

In Baden-Württemberg testet die Polizei in den nächsten zwei Jahren den Einsatz von Elektromotorrädern. Speziell in engen Straßen und Fußgängerbereichen sollen die neuen Modelle zum Einsatz kommen.