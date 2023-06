Polizei nimmt Täter nach Diebstahl in Friesenheim fest

Vier Männer haben am Dienstag ein Lebensmittelgeschäft bestohlen. Sie versuchten zu flüchten, wurden aber von der Polizei festgenommen.

Zu einem gemeinschaftlichen Diebstahl ist es am Dienstagnachmittag in einer Lebensmittelfiliale in der Adlerstraße gekommen.

Nach Angaben der Polizei befüllten ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger einen Einkaufswagen mit Lebensmitteln im Wert von 600 Euro. Gegen 17.15 Uhr schoben sie den Wagen, ohne zu bezahlen aus dem Ausgang. Draußen warteten ein 17-Jähriger und ein 25-Jähriger. Die beiden flüchteten mit dem Einkaufswagen.

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten alle vier Personen ausfindig machen. Alle Täter wurden vorläufig festgenommen. Neben einem Hausverbot erwartet die Männer auch eine Strafanzeige wegen Diebstahls.