Viele Vorschusslorbeeren gab es für den neuen Wertebeauftragten Jörg Krauss, mit dem Innenminister Thomas Strobl (CDU) auf die anhaltende Kritik an der Personalpolitik an der Polizeispitze reagierte.

Der vor kurzem in Ruhestand getretene einstige Amtschef des Finanzministeriums, Mitglied der Grünen und einst auch ranghoher Polizist, sollte mit Blick auf die Polizeiaffäre alle Abläufe speziell bei der Auswahl von Führungskräften auf den Prüfstand stellen.

Doch kurz danach brach aber eine Debatte über die Glaubwürdigkeit von Krauss los. Wir beantworten die zentralen Fragen zum Thema.

Ausgelöst wurde sie durch einen Bericht des Journalisten Franz Feyder in den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“. Jener hatte über eine Whatsapp-Nachricht des vom Amt suspendierten Inspekteurs Andreas R. an den einstigen Polizeipräsidenten von Offenburg berichtet. Darin betonte R. am 20. Dezember 2021 gegenüber dem damals noch amtierenden Präsidenten und Vertrauten sein Interesse an einer „Verhandlungslösung“. Der Bericht spitzte zu, dass R. damit praktisch über „Mittelsmänner“ agieren wollte. Daraufhin sahen die Oppositionsparteien FDP und AfD Aufklärungsbedarf. Auch in unserer Redaktion meldeten sich Polizisten, die sich irritiert zeigten. Das Innenministerium wiederum geißelte in einer Pressemitteilung am 26. Juli eine „wiederholte Falschberichterstattung“ des Journalisten und sah in „zentralen Punkten eine falsche Berichterstattung“. Daraufhin gab es hinter den Kulissen heftiges juristisches Tauziehen zwischen Innenministerium und den Zeitungen. Am Mittwoch, 2. August, teilte das Ministerium in einer „Klarstellung“ mit, dass man nicht beabsichtigt habe, diesen eine unwahre Berichterstattung vorzuwerfen. Man habe nur dem Eindruck entgegen treten wollen, dass Krauss Einfluss in einem Gespräch mit der Landespolizeipräsidentin habe nehmen wollen auf das damals laufende Disziplinar- und Ermittlungsverfahren.