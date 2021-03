Nach dem Corona-Jahr

Geschäftsführer Uwe Kotzan will am Baden-Airpark schnell wieder Normalbetrieb

Die Corona-Pandemie hat auch am Baden-Airpark deutliche Spuren hinterlassen. Uwe Kotzan ist der neue Geschäftsführer des Regionalflughafens Karlsruhe/Baden-Baden. Er will so schnell wie möglich wieder für Normalbetrieb sorgen.