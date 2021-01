Der digitale Fernunterricht musste am Montagvormittag an vielen baden-württembergischen Schulen ausfallen. Die Lernplattform Moodle war überlastet und brach zusammen. Eine Katastrophe mit Ansage, kritisiert eine Gewerkschaftsvertreterin.

Der Start in den digitalen Fernunterricht fiel am Montagmorgen an baden-württembergischen Schulen kurz oder ganz aus. Beim Start nach den Weihnachtsferien brach das System zusammen. Die Lehrer konnten ihre Schüler an den Bildschirmen folglich nicht sehen und nicht unterrichten.

„Meine Schüler warten gerade auf mich“, sagt ein Lehrer aus dem Raum Karlsruhe am Montagmorgen. „Ich kann nur alle paar Minuten das System aktualisieren und ihnen die Aufgaben per Mail schicken.“ Bei der vorgesehenen Lernplattform Moodle aber dauere es einige Minuten, bis überhaupt eine Seite geladen sei. „So kann ich nicht unterrichten – aber irgendwie müssen wir ja.“