So schnell war AC/DC auf dem Hockenheimring ausverkauft

Das Läuten der „Hells Bells“ hat gewirkt: Nach der überraschenden Ankündigung zu Wochenbeginn, dass die australischen Hardrock-Legenden AC/DC im Sommer auf Tour gehen, war der Beginn des Vorverkaufs an diesem Freitag mit Spannung erwartet worden. Und es hat sich gezeigt: Das Fan-Interesse ist offenbar riesengroß.

AC/DC kündigen bereits zwei Zusatzkonzerte an

Bereits jetzt sind zwei Zusatzkonzerte neu angesetzt worden: In Dresden wird die Band nicht nur am 16., sondern auch am 19. Juni auftreten. In Hannover folgt auf den Auftritt am 31. Juli ein weiteres Konzert am 4. August.

Am Hockenheimring steht nach wie vor „nur“ der Termin am 13. Juli. Potenzial für ein Zusatzkonzert wäre aber auch hier wohl vorhanden. Denn die verfügbaren 100.000 Tickets waren laut Angaben des Veranstalters BB Promotion in nur 58 Minuten ausverkauft.

Ticketpreise lagen zwischen 152 und 182 Euro

Günstig waren die Tickets nicht: Die Preise lagen zwischen 152 und 182 Euro. Allerdings sind hier laut Veranstalterangaben die Anreise per öffentlichem Nahverkehr bzw. die Parkgebühren bereits enthalten. Das war im vergangenen Jahr bei Bruce Springsteen nicht der Fall. Damals hatten die günstigsten Parktickets allein schon 25 Euro gekostet.

Auch die massiven Probleme bei der Abreise der Fans nach dem Konzert, die es bei Springsteen gegeben hatte, sollen sich nicht wiederholen. Seitens des Veranstalters wurde betont, man nehme das erhöhte Verkehrsaufkommen bei der Planung sehr ernst.