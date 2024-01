Opposition im Landesvorstand

Streit in der AfD: Drohungen und tiefe Gräben ziehen sich durch Parteispitze in Baden-Württemberg

In der Südwest-AfD fürchtet so mancher den langen Arm von Alice Weidel, Berufspolitiker und Ehrenamtliche misstrauen sich gegenseitig. In der Partei brodelt es.