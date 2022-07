Terrassenfest von drei Zeitungen in Stuttgart: „Ein starkes Zeichen für Qualitätsjournalismus“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann betont den Wert der Regionalzeitung für das Land. Die drei Zeitungen BNN, Südwest Presse und Badische Zeitung setzten mit ihrem gemeinsamen Büro in Stuttgart ein „starkes Signal für Qualitätsjournalismus“, sagte er.

Großes politisches Stelldichein in hochsommerlicher Abendstimmung: Es war das letzte Event vor den parlamentarischen Sommerferien, bevor sich das politische Stuttgart am Ende der Woche in die Parlamentsferien verabschiedet.

Viele Partygäste hatten am Montagmorgen noch den Ernst der politischen Zeitumstände beim Gasgipfel der Landesregierung mitgemacht, doch am Montagabend war erst einmal Feiern angesagt. An der Spitze der Gästeliste stand Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der nahezu sein komplettes Landeskabinett mitbrachte.

Eingeladen hatten die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) aus Karlsruhe, die Südwest Presse (SWP) aus Ulm und die Badische Zeitung (BZ) aus Freiburg zu einem „Terrassenfest “ im traditionsreichen Württembergischen Automobilclub in attraktiver Halbhöhenlage im Stuttgarter Westen.

BNN betreiben ein landespolitisches Büro in Stuttgart mit zwei weiteren Verlagen

Diese drei großen Landeszeitungen betreiben gemeinsam ein landespolitisches Büro in Stuttgart. Seit Mai 2021 gehören die Badischen Neuesten Nachrichten als dritter Träger dazu, wie der Chefredakteur der Südwest Presse, Ulrich Becker, in seiner Begrüßung sagte. Weiterer Partner ist zudem die Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg).

Vier landespolitische Korrespondenten berichten aus Stuttgart gemeinsam für diese Zeitungen, nämlich Roland Muschel und Axel Habermehl (beide Südwest Presse), Theo Westermann (BNN) und Jens Schmitz (Badische Zeitung) – eine „ziemlich schlagkräftige Truppe“, und „eine Viererbande, die für uns enorm wichtig ist“, so Ulrich Becker.

Wir freuen uns, dass wir immer noch eine starke Kultur an Regionalzeitungen haben. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident

Im Namen auch von BNN-Chefredakteur und Verleger Klaus Michael Baur sowie Thomas Fricker, Chefredakteur der Badischen Zeitung, betonte er den Wert der Regionalzeitungen für ihre Leser. „Niemand ist – ob unsere digitalen Kanäle oder die Tageszeitung - so lokal wie wir.“

Das Stuttgarter Büro sei dabei ein entscheidender Faktor. Denn in Stuttgart entscheide sich, wie Berliner und Brüsseler Politik bei den Menschen im Land ankommt., so Becker.

Auch Ministerpräsident Kretschmann betonte den Wert der Regionalzeitung. „Wir freuen uns, dass wir immer noch eine starke Kultur an Regionalzeitungen haben. Die drei Zeitungsverlage setzten mit ihrem gemeinsamen Büro in Stuttgart ein „starkes Signal für Qualitätsjournalismus“. Er könne sich nicht vorstellen, wie eine Demokratie ohne Zeitung funktionieren solle.

Doch dann war Kommunikation angesagt, zwischen Grill, Salatbar, Sekt, Wein und kühlem Bier. Journalisten auch aus den Zentralen von BNN, Südwest Presse und BZ , Politiker und Verbandsvertreter mischten sich zu launigem oder hintergründigem Gespräch.

Neben den Regierungsmitgliedern war auch Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) gekommen, die ebenfalls die Regionalzeitungen nicht missen will. „Sie sind wichtig für die Demokratie vor Ort.“

Mit dabei waren auch die Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz (Grüne), Manuel Hagel (CDU), Andreas Stoch (SPD) und Hans-Ulrich Rülke (FDP), hinzu kamen zahlreiche Staatssekretäre der grün-schwarzen Landesregierung, die Sprecher sämtlicher Ministerien und der Parteien wie Fraktionen, auch mehrere Vorsitzende von Ausschüssen des Landtags.

Die Bundesregierung war vertreten mit den parlamentarischen Staatssekretären Benjamin Strasser und Jens Brandenburg (beide FDP). Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) war ebenfalls unter den Gästen.

Aber auch Verbände waren präsent, etwa Ralf Scholl vom Philologenverband, Gerhard Brand vom VBE, Michael Mittelstaedt vom Landeselternbeirat oder Dietrich Birk vom Unternehmensverband VDMA. So bildeten sich schnell wechselnde Kreise und Gesprächsrunden, gelegentlich zog sich auch der eine oder andere zurück zum vertraulichen Gespräch.

Zu späterer Stunde wurde die Gästeliste noch prominent erweitert. Denn dann kam Innenminister Thomas Strobl (CDU), der noch Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, mitbrachte. Harbarth war am Montagabend Redner einer zeitgleichen Veranstaltung im Innenministerium zum Jubiläum „70 Jahre Baden-Württemberg“.

Als diese vorbei war, wechselten Strobl und Harbarth zum Terrassenfest und mischten sich fast bis Mitternacht unter die Gäste.