Tausende kommen zum Auftakt der Karlsruher Schlosslichtspiele

Endlicher wieder Schlosslichtspiele live: Am Mittwochabend war Premiere in der Karlsruher City - mit einigen Neuerungen. Wie kam das bei den Besuchern an?

Da hat der Markgraf gut lachen: Die Schlosslichtspiele sind zurück im Herzen der Stadt. Und zur Schlosslicht-Premiere am Mittwochabend zwinkert Karl Wilhelm seinem Volk und allen Besuchern von außerhalb von der Barockfassade aus zu. „Karlskompensator“ heißt der Beitrag von Crushed Eyes Media, und der lädt ein zu einer Reise in die Geschichte und Zukunft der Stadt.

Es folgt eine Art Urknall: Im Werk „Matter Matters“ der ungarischen Gruppe Maxin10sity fliegen Steine über die Fassade, die wenig später von Wassermassen geflutet wird. Das war es dann: Zwei Shows pro Abend, die mehrmals wiederholt werden, zudem Lichtkunst an zehn weiteren Standorten in der Stadt - so sollen in der Pandemie die Besucherströme gelenkt werden.

Cheforganisator Martin Wacker zieht zum Auftakt eine erste positive Bilanz des Light Festivals: „Ich bin sehr glücklich, dass die Schlosslichtspiele wieder am Schloss sind, und ebenso, dass die Besucher unser Konzept annehmen. Die Menschen verhalten sich sehr vernünftig.“ Mehrere Tausend sind seiner Schätzung zufolge an diesem Abend in der Stadt unterwegs.