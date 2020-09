Regional ist der Renner. Aber muss, wer sich bewusst und nachhaltig ernähren will, immer noch zwischen Wochenmarkt und Hofladen pendeln? Der Supermarkt verspricht regionalen Einkauf ganz bequem und ohne Rennerei. Ganz konventionell durch die Regal-Gassen schlendernd, darf man sich hier ganz zu Hause fühlen.

Unsere Heimat, Schwarzwaldhof, Schwarzwaldmilch, Landliebe, Hofglück, Unsere Ernte: Kaum ein Klischee, das nicht von den Etiketten der Produkte in Richtung Verbraucher geschrien wird.

Nicht alles, wo „regional” drauf steht, kommt aus der Nähe

Hersteller und Händler reagieren damit auf ein geändertes Einkaufsverhalten. „Das Bewusstsein hat sich stark gewandelt. Der Anteil derer, die regional einkaufen wollen, ist stark in die Höhe geschnellt“, sagt Andreas Behrens, der in der Karlsruher Waldstadt einen Edeka-Laden betreibt. Das Bundesministerium für Ernährung sagt, über drei Viertel der Verbraucher versuchten inzwischen, Lebensmittel einzukaufen, die in ihrer näheren Umgebung produziert wurden. Und sie wollen das auch im Supermarkt. Doch ist die Heimat auch drin, wenn außen „Heimat“ drauf steht? Die Ergebnisse eines Testeinkaufs könnten unterschiedlicher nicht sein.