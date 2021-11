Kandidatur am 13. November

Warum Thomas Strobl trotz vieler Niederlagen CDU-Landeschef bleiben will

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl will auch künftig die Landes-CDU führen – trotz vieler Niederlagen. Am 13. November wird er für zwei weitere Jahre kandidieren. Das hat er am Freitagabend in den Parteigremien erklärt.