Projekt in den Startlöchern

Verpflegung alleinlebender Senioren soll verbessert werden

Einsame Senioren sollen voraussichtlich ab Herbst die Möglichkeit bekommen in öffentlichen Kantinen in Seniorenheimen zu speisen. So soll eintönigen Mahlzeiten und der Vereinsamung vorgebeugt werden.