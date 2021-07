Was ist Wasserstoff und warum will ihn jeder haben?

Wasserstoff - das Wort klingt inzwischen wie ein Zaubermittel im Kampf gegen den Klimawandel. Politiker schwärmen von dem Element und Regierungen lassen Milliarden in seine Erforschung fließen. Warum eigentlich?

Weil der Stoff, der im Universum am häufigsten vorkommt, unschlagbare Vorteile hat: Wasserstoff ist ungiftig, aus ihm lässt sich Strom und Wärme gewinnen und zu Gas oder Flüssigkeit verarbeiten, lässt er sich speichern und transportieren. Noch besser: Wenn Wasserstoff mit dem Sauerstoff aus der Luft in einer Brennstoffzelle reagiert und Strom erzeugt, entsteht dabei nichts als reines Wasser.

Aber der Hoffnungsträger hat leider auch ein großes Problem: Der Energieträger kommt in der Natur zwar häufig vor, aber leider aber nur in seiner gebundenden Form. Als H2O in Wasser zum Beispiel. Um den molekularen Wasserstoff (H2) vom O zu trennen, braucht es Strom. Sehr viel Strom. Wissenschaftler auf der ganzen Welt suchen deshalb nach einer Möglichkeit, Wasserstoff in Zukunft massenhaft und trotzdem klimaneutral zu produzieren.