Nach dem Fund einer Leiche am 11. September im Wald bei Freudenstadt konnte der teilweise verbrannte Leichnam der Frau noch nicht identifiziert werden.

Das teilten die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Pforzheim am Dienstag mit. Bislang hat die Polizei ein Tattoo und ein Phantombild veröffentlicht.

Jetzt haben die Beamten der Öffentlichkeit noch ein weiteres Tattoo-Foto zugänglich gemacht und erhoffen sich dadurch weitere Hinweise, um die tote Frau identifizieren zu können.

Die Ermittler der Soko „Pfad“ bitten um folgende Hinweise:

Wer kennt weibliche Personen mit einer solchen Tätowierung auf dem Rücken, deren Aufenthalt derzeit unbekannt ist?

Wer kennt eine Person, die eine unvollständige Blumentätowierung am rechten Hüftbereich hatte?

Wer hat eine solche Tätowierungen begonnen, erstellt und/oder gestochen?

Wer kennt die im Phantombild abgebildete Frau?

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Beamten steht der Leichenfund mit keinem bekannten Vermisstenfall in Verbindung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (07231) 186-4444 in Verbindung zu setzen.

Nach dem Fund der Leiche ging die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus, es wurde die Soko „Pfad“ mit rund 30 Ermittlern eingerichtet. Die Tote war an einem Samstagmittag in einem Waldstück an der B28 bei Freudenstadt entdeckt worden.