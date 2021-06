Durch den Zweiten Weltkrieg getrennt: eine Liebe in 1.500 Feldpostbriefen

Dass er nicht mehr da ist, kann sie kaum fassen. Seit ihrer Hochzeit haben sie jeden Tag gemeinsam verbracht. Und nun soll er weg sein? Für Wochen? Für Monate? Für Jahre? Als ihr Ehemann Ernst Rosche in den Krieg zieht, ist Annie am Boden zerstört. „Ich glaube, ich bin doch nicht tapfer, denn ich muß dauernd heulen“, schreibt sie ihm am 15. Mai 1940: „Du bist der Mittelpunkt und die Seele unserer Familie und Du fehlst nun.“

Es ist der Tag, nachdem Ernst seine Familie in Konstanz verlassen hat und nach Hodonin fährt, das heute in Tschechien an der Grenze zur Slowakei liegt. Eine Fahrt ins Ungewisse.

Fünf Jahre werden Ernst und Annie getrennt sein – mit Ausnahme weniger Fronturlaube. Fünf Jahre wird der Vater seine Tochter Helga und seinen Sohn Jörg nicht sehen. Fünf Jahre werden Ernst und Annie versuchen, sich jeden Tag einen Brief zu schreiben, um sich so gegenseitig an ihrem Leben teilhaben zu lassen. 1.500 Briefe werden es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs sein. Alle sind noch erhalten.