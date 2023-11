Interesse an BNN-Wandertipps ist auch nach 50 Jahren ungebrochen

In eigener Sache

Seit fast 50 Jahren veröffentlicht unsere Redaktion nun schon Wandertipps aus der Region. Es gibt kaum einen Winkel, den unsere Autoren nicht schon erkundet und in ihre Routen eingebaut haben. Unsere Zeitungsabonnenten können die Tipps jeden Donnerstag auf der was-wann-wo-Seite lesen. Die Lesequoten dieser Beiträge sind kontinuierlich hoch, wie wir aus aktuellen Untersuchungen wissen.

BNN-Wandertipps lösten während der Pandemie einen Ansturm aus

Besonders sichtbar wurde die Popularität unserer Wanderrouten während des Lockdowns in der Pandemie, als alle Welt zuhause bleiben musste. Damals waren die von uns vorgeschlagenen Strecken an den darauffolgenden Wochenenden komplett überlaufen. Mittlerweile verteilt sich der Ansturm wieder etwas besser.

Unsere Digitalkunden (ePaper und BNN+) können die Wandertipps der vergangenen zwei Jahre über unsere Homepage abrufen. Dort haben wir die Wanderstrecken regional aufgeteilt: vom Schwarzwald über den Kraichgau, die Pfalz, das Elsass und die Rheinebene.

Zudem erklären wir in Text und Video die Nutzung der GPS-Daten der BNN-Wandertipps in Wander-Apps auf dem Handy. Wer hinter den beliebten Tour-Ideen steckt, verraten wir auch an dieser Stelle mit den Porträts von Regina Beuscher, Janina Croissant, Michael Erle und Günter Kromer. Dieses Quartett sorgt seit Jahr und Tag für den kontinuierlichen Wander-Nachschub.

Rucksacktouren sind beliebter denn je

Auch wenn die klassischen Wandervereine hier und da erhebliche Nachwuchssorgen haben, ist die Rucksacktour in der Natur beliebter denn je. Vor allem, weil das Wandern bei jungen Erwachsenen und Familien wieder „in“ ist. Besonders gut zu beobachten ist dieser Trend auf Deutschlands ältestem Fernwanderweg – dem von Pforzheim nach Basel verlaufenden Westweg.

Der mit der roten Raute markierte Höhenweg folgt auf knapp 285 Kilometern dem Hauptkamm des Schwarzwalds. Ich habe den Westweg vor einigen Jahren in zwölf Etappen absolviert, was einer Tagesstrecke von rund 23 Kilometern entspricht.

Keine Angst: So lange sind unsere Wandertipps nicht. Die Streckenlänge schwankt meistens zwischen elf und 13 Kilometern und ist locker in drei bis vier Stunden zu bewältigen.