9-Euro-Ticket: Lieber werktags fahren – oder mit dem Bus

Wer kann, sollte nicht am Wochenende fahren, sondern während der Woche. In Baden-Württemberg sind Pfingstferien, daher sind in dieser und in der nächsten Woche an den Werktagen keine Schüler und deutlich weniger Berufspendler unterwegs. Zudem sollte man die schon in Normalzeiten gut gefüllten Bahnen zu den begehrten Ausflugszielen meiden, eher unbekannte Ziele ansteuern, auf weniger befahrene Nebenstrecken ausweichen oder auf die Linienbusse umsteigen. So lief am Wochenende im Bus-Bereich alles ganz normal.